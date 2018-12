Migranti, matrimoni falsi per ottenere il permesso di soggiorno: 11 denunce in Sicilia

11 dicembre 2018 15:28

11 arresti in Sicilia per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Organizzavano finti matrimoni per far ottenere ai migranti il permesso di soggiorno e per spostarsi liberamente all’interno dell’Unione Europea. Ad organizzare il tutto, reclutando quindi anche donne italiane disponibili a contrarre matrimonio in cambio di mille euro, era una coppia di coniugi di Campobello di Mazara. Secondo quanto ricostruito durante le indagini, l’organizzazione del finto matrimonio costava per i migranti 15.000 dinari tunisini, cioè circa 5.000 euro. Qualcuno invece, in cambio di pagare, si è reso disponibile a detenere e rivendere sigarette importante illegalmente dalla Tunisia, altri ancora hanno fatto da scafisti durante le traversate in mare. La Guardia di finanza di Mazara del Vallo (Trapani) ha denunciato 11 persone, cinque donne (quattro italiane e una di origini tunisine) e sei uomini tutti di nazionalità tunisina, quattro dei quali già arrestati nell’operazione ‘Sunrise’, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I matrimoni civili sono stati celebrati nei Municipi di Campobello di Mazara, Castelvetrano e Ribera.

