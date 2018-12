Scoperto asilo degli orrori in Sicilia, maestra incastrata dalla telecamere: schiaffi e umiliazioni sui piccoli alunni

Ancora un asilo degli orrori in Sicilia: maestra incastrata dalla telecamere

La Polizia di Stato scopre l’ennesimo asilo degli orrori. È accaduto a Noto, in Sicilia, dove gli inquirenti grazie alle intercettazioni e alle telecamere ambientali hanno scoperto le gravissime violenze perpretrate da una maestra ai danni dei suoi piccoli alunni. La donna sarebbe stata immortalata mentre malmenava, dava schiaffi sul viso e sulla nuca, umiliava e metteva in isolamento i bambini. La donna è indagata, su di lei grava l’accusa di maltrattamenti ai danni di minori, ed è stata sospesa per un anno dell’esercizio del pubblico ufficio. A dare il via alle indagini la denuncia dei genitori di due bambini.