Sicilia, finanza pubblica: accordo storico tra Stato e Regione, risparmi per 2 miliardi di euro

19 dicembre 2018 19:49

Sicilia, Villarosa: “Accordo storico tra Stato e Regione”

Svolta storica per la Regione Siciliana in materia di finanza pubblica, sottoscritto l’accordo che ridefinisce le spese e le entrate della Regione e consentirà un risparmio di due miliardi di euro.

L’accordo prevede:

-una riduzione del contributo a carico della Regione per circa 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, 300 Milioni di euro in più di spazi che la regione potrà utilizzare;

-un impegno tra le parti di aggiornare ed approvare entro il 30 settembre 2019 le norme di attuazione in materia finanziaria dello Statuto Siciliano (un risultato storico per una regione come la Sicilia);

– l’individuazione definitiva delle modalità di attribuzione del gettito di imposta di bollo;

-la possibilità alla Regione Siciliana di garantire, trasferendole finalmente alcune funzioni amministrative, forme di fiscalità agevolata per la finanza locale a cittadini Ue, Extra Ue e per le imprese;

-entro il 31 gennaio 2019, Regione e MEF, definiranno concretamente le modalità di attribuzione dell’Iva per la Regione in modo tale da provare a dare alla regione un maggior gettito, aumentandone la compartecipazione con l’obiettivo dei 10/10;

– l’impegno del Governo a trovare soluzioni per il sostegno delle Città Metropolitane e dei liberi consorzi siciliani. Al fine di garantire lo stesso trattamento rispetto alle Province e città metropolitane del restante territorio nazionale, in particolare per la manutenzione straordinaria di scuole e strade, con il trasferimento e la possibilità di impegno immediato di 540 milioni di euro in sette anni oltre allo sblocco dei 70 milioni già impegnati;

– l’aumento progressivo, da parte della Regione, della spesa per investimenti con un incremento del 2 per cento per ciascun anno rispetto all’anno precedente;

“Finalmente la Sicilia, dopo anni di immobilismo, stringe un accordo storico con lo Stato che le restituirà la dignità perduta-commenta il sottosegretario Villarosa-ci tengo a ringraziare la Giunta regionale, con particolare riferimento all’assessore Armao, per l’impegno profuso in queste settimane ai tavoli ministeriali“.

Soddisfatta del risultato raggiunto anche l’Asael, associazione che riunisce gli amministratori locali siciliani.

“La notizia sul raggiunto accordo fra Stato e Regione Siciliana in tema di rapporti finanziari, che vedrebbe ristabilita una condizione di maggiore equilibrio fra concorso alla finanza pubblica e riconoscimento di uguali diritti della Sicilia con il resto del Paese, non possono che essere accolte favorevolmente dalle autonomie locali siciliane”– afferma il presidente Matteo Cocchiara. “La grande e pericolosa crisi della finanza locale non può risolversi nella stabilizzazione di un rapporto che da decenni non vede riconosciute dallo Stato le prerogative statutarie della Sicilia. Quelle prerogative – prosegue Cocchiara – se non attuate vedrebbero il sistema istituzionale della nostra regione crollare irrimediabilmente”. A questo punto, secondo il presidente dell’Asael, “desta una necessaria speranza il sentire che lo Stato vorrebbe finalmente riconoscere le spettanze ed i diritti derivanti dalla specialità dello statuto siciliano. Esprimiamo poi ulteriore soddisfazione – aggiunge Cocchiara – nell’apprendere che lo Stato vorrebbe riconoscere parità di condizioni nella distribuzione delle risorse alle ex Province siciliane. A questo punto gli amministratori locali siciliani attendono con speranza i dettagli dell’accordo raggiunto tra Stato e Regione“.