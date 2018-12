Sicilia: 45enne uccide il marito a coltellate mentre dorme

15 dicembre 2018 07:37

Una donna ha ucciso il marito accoltellandolo mentre dormiva: è stata la stessa 45enne a chiamare il 118 e confessare

Tragedia familiare nella notte a Palermo: una donna ha ucciso il marito accoltellandolo mentre dormiva.

E’ stata la 45enne a chiamare il 118, chiedendo l’intervento di un’ambulanza, e spiegando di avere accoltellato il consorte nel sonno (“Venite subito… ho colpito con diverse coltellate mio marito mentre dormiva, accanto a me c’è mio figlio, è tutto insanguinato…“): il personale medico giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

La coppia ha 4 figli, e in casa, al momento del delitto, ne erano presenti 2, che dormivano, mentre gli altri 2 più piccoli hanno trascorso la notte da parenti.

L’omicidio sarebbe scaturito dai continui litigi della coppia.

Il corpo dell’uomo è stato trasferito nella camera mortuaria all’ospedale Civico. Sull’accaduto la Procura ha aperto un’inchiesta.