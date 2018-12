Musumeci: “Sicilia laboratorio per il centrodestra, siamo l’alternativa ai grillini e alla sinistra”

20 dicembre 2018 20:31

Musumeci: “Serve un progetto che parli ai moderati, in Sicilia serve un centrodestra organico”

“Servono una coalizione e un progetto politico che sappiano tornare a parlare all’area più vasta del popolo italiano, quella dei moderati. Noi abbiamo il dovere di dare un tetto a chi non si riconosce né nel populismo grillino né nella sinistra e per farlo pensiamo che serva un ampio progetto all’interno del quale ognuno deve conservare la propria identità“. È quanto ha dichiarato Nello Musumeci oggi dopo la firma del rinnovo dell’accordo quadro tra la Regione e l’Ismett. Il governatore della Regione Siciliana ha spiegato che “il Governo nazionale è costretto a restare in piedi, attraverso un accordo di compromesso programmatico, proprio perché non c’è una alternativa all’alleanza Lega-M5s”. Per Musumeci il modello da seguire è quello “ripristinato alla Regione siciliana: un centrodestra organico. Pare che ci siano delle difficoltà, ostacoli ed è chiaro che se non saremo tutti d’accordo sarà difficile varare questo progetto, ma voglio sperare ancora una volta che la Sicilia possa essere laboratorio e, al tempo stesso, anticipatrice di scelte innovative, che si proiettano anche su una dimensione nazionale“.