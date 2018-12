15 dicembre 2018 18:16

La sezione UNVS di Pisa presieduta da Pierluigi Ficini, ha organizzato secondo tradizione, la manifestazione dedicata agli atleti paralimpici. Nella circostanza gli sportivi disabili si sono esibiti in varie attività dimostrative, quali scherma in carozzina, judo, showdown e sitting volley. Alla manifestazione hanno presenziato anche le autorità cittadine, testimoniando ancora una volta l’impegno dei Veterani dello Sport per l’integrazione attraverso lo sport, dei disabili.