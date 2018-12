Guru, santoni e profeti: è boom delle sette pseudo religiose. In trappola 13 milioni di italiani: “Leader carismatici pronti a distruggere la vita degli adepti”

20 dicembre 2018 20:21

Sette pseudoreligiose: è boom in Italia, se ne contano oltre 500, presentata un’interrogazione parlamentare

Guru, santoni, guaritori: in Italia è boom delle sette pseudo religiose, un’autentica trappola per oltre 13 milioni di italiani.

A lanciare l’allarme su movimenti e organizzazioni “tendenti a manipolare la vita personale“, è la vice-presidente della commissione antimafia Jole Santelli, durante un’interrogazione ai ministri Salvini e Bonafede. Secondo le stime del Centro Studi Abusi Psicologici sarebbero oltre cinquecento le organizzazioni pseudoreligiose-settarie presenti sul territorio nazionale.

E sul fenomeno dilagante nei paesi europei è già intervenuto il Consiglio d’Europa, sollecitando la nascita di centri regionali e nazionali di informazione sul fenomeno. Il libro “Nella Setta”, di Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni – scrive Santelli- ha disvelato un sottobosco di intimidazioni, vessazioni, abusi (sessuali ed economici) indirettamente favoriti dalla carenza di norme appropriate che sanzionino questi comportamenti criminali. Dall’abolizione del reato di plagio – prosegue- si e’ creato un vuoto legislativo all’interno del quale prosperano leader carismatici, senza scrupoli, capaci (attraverso suggestioni e promesse) di distruggere letteralmente la vita di tante persone”.

Santelli chiede a Salvini e Bonafede “la divulgazione dei dati eventualmente in possesso del Governo sul fenomeno e l’istituzione di un Osservatorio interministeriale dedicato, che possa servire da supporto per le azioni concrete a tutela delle vittime ” e “quali azioni intendano assumere per contrastare questo perversi fenomeno, dando supporto alle vittime e tutelando le associazioni di volontariato che si occupano di loro e che sono spesso oggetto di intimidazioni e atti di violenza“.