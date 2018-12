Serie D, risultati e classifica: colpo dell’Acr Messina in trasferta, spettacolo tra Palmese e Cittanovese

9 dicembre 2018 16:40

Serie D, risultati e classifica: impresa del Messina, sbanca Nocera per 1-0. Vittoria anche del Città di Messina contro la Turris

Serie D, risultati e classifica- Bari impressionante, netto successo anche in trasferta e sul difficile campo di Portici, la squadra del presidente De Laurentiis è uno schiacciasassi. Impresa del Messina, sbanca Nocera per 1-0. Il Roccella vince in casa per 1-0 contro il Rotonda. La Cittanovese vince a Palmi per 3-1. Vittoria del Città di Messina contro la Turris (1-0).

RISULTATI:

CASTROVILLARI-ACIREALE 1-1

CITTA’ DI MESSINA-TURRIS 1-0

GELA-MARSALA 2-2

IGEA VIRTUS-LOCRI 1-1

NOCERINA-MESSINA 0-1

PORTICI-BARI 0-3

ROCCELLA-ROTONDA 1-0

TROINA-SANCATALDESE 2-0

PALMESE-CITTANOVESE 1-3

LA CLASSIFICA