8 dicembre 2018 23:25

Serie D: derby mozzafiato tra la Palmese, considerata la sorpresa del campionato, e la Cittanovese. Stagione fino al momento negativa per il Messina, il club siciliano a Nocera cerca un risultato positivo

Serie D diretta LIVE- Il Bari al momento domina il campionato di Serie D Girone I, domani se la vedrà con il Portici. La Turris è la squadra più in forma del momento, è reduce da una serie di vittorie consecutive, sfida con il Città di Messina. Derby mozzafiato tra la Palmese, considerata la sorpresa del campionato, e la Cittanovese. Stagione fino al momento negativa per il Messina, il club siciliano a Nocera cerca un risultato positivo. Roccella in casa contro il Rotonda.

PROGRAMMA PARTITE: