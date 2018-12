Serie C, risultati e classifica: la Reggina non si ferma più, 2-0 alla Vibonese. Vittoria del Catanzaro, pari Rende

23 dicembre 2018 18:40

Serie C, risultati e classifica: la Reggina si aggiudica il derby, 2-0 alla Vibonese. Vittoria del Catanzaro per 3-1

Serie C, risultati e classifica- Grande spettacolo nel girone C di Serie C in questa domenica pre natalizia. La Reggina non si ferma più: strapazzata la Vibonese per 2-0. Tre punti d’oro per gli amaranto dopo la cessione della società da parte di Praticò. Goleada del Catania contro la Cavese, vittoria del Catanzaro, pari del Rende. La capolista Juve Stabia vola.

RISULTATI:

Catania- Cavese 5-0

Juve Stabia- Matera 4-0

Paganese- Trapani 1-3

Rende- Viterbese 1-1

Potenza- Casertana 1-0

Catanzaro- Siracusa 3-1

Monopoli- Rieti 1-0

Reggina- Vibonese 2-0

CLASSIFICA: