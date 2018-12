Serie C, Matera-Reggina 0-6: adesso gli amaranto sono travolgenti, la squadra vola in classifica e sogna i playoff con vista serie B [CLASSIFICA]

26 dicembre 2018 16:24

Serie C, la Reggina sbanca Matera con un roboante 0-6 e vola al settimo posto della classifica in piena zona playoff

La Reggina sembra rinata, dentro e fuori dal campo: dopo il cambio di società si è passati nell’arco di tre giorni a cavallo di Natale dalla minaccia dello sciopero per il mancato pagamento degli stipendi, a due vittorie schiaccianti senza gol subiti: Domenica al Granillo il 2-0 sulla Vibonese, oggi pomeriggio un rotondo 0-6 sul campo del Matera, vendicando così l’imbarazzante 2-6 di due anni fa al Granillo. Il Matera era particolarmente rimaneggiato: in crisi societaria, giocava con i ragazzini. Ma la squadra amaranto ha dimostrato comunque personalità, e mister Cevoli ha lasciato 7 under in campo per tutta la gara. Dopo il successo a Caserta, questa per la Reggina è la terza vittoria consecutiva, con 9 gol fatti e 0 subiti nelle ultime tre partite.

Protagonista assoluto della vittoria odierna, Alessio Viola nel giorno del suo 28° compleanno. Simbolo della Reggina e figlio del Sant’Agata, con la maglia amaranto ha esordito addirittura in serie A il 31 maggio 2009 quando era appena diciottenne. Quest’anno non aveva ancora segnato, dopo 2 assist stagionali oggi sono arrivati i gol con una doppietta nella sua 10ª presenza in campionato, 97ª apparizione in gare ufficiali con la maglia della Reggina (21 reti e 5 assist complessivi).

Adesso la Reggina è settima in classifica, e nonostante i punti di penalizzazione attesi per le mancanze dei mesi scorsi, la squadra sembra in palla più che mai, pienamente competitiva per un posto nei playoff che lasciano aperto il sogno della promozione in serie B dopo 4 anni d’inferno.

Ecco la nuova classifica, in attesa delle altre partite del pomeriggio e della serata:

Juve Stabia 42 Trapani 36 * Catania 31 ** Catanzaro 31 Rende 31 * Monopoli 28 ** Reggina 26 ** Potenza 25 Casertana 23 * Vibonese 23 Cavese 22 Sicula Leonzio 20 * Virtus Francavilla 17 ** Rieti 16 Bisceglie 15 * Siracusa 14 ** Matera 11 * Viterbese 9 *** Paganese 5

* = Trapani, Rende, Casertana, Sicula Leonzio, Bisceglie e Matera hanno una gara in più

** = Catania, Monopoli, Reggina, Virtus Francavilla e Siracusa hanno una gara in meno

*** = Viterbese 7 gare in meno

Penalizzazioni: Matera -5, Monopoli -2, Juve Stabia, Trapani, Rende e Siracusa -1.