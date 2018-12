16 dicembre 2018 12:25

Serie C diretta LIVE- Importanti sfide in questa domenica di metà dicembre: momento entusiasmante per la Juve Stabia, reduce da una serie di vittorie consecutive ed ha intenzione di dare un altro importante segnale al campionato contro la Vibonese; big match tra Trapani e Rende mentre il Catania in trasferta contro la Sicula Leonzio. La Reggina (che deve fare i conti anche con i grossi problemi societari) affronta la Casertana, il fanalino di coda Paganese contro il Francavilla.