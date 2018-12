Serie C diretta LIVE: la Reggina punta al tris con la Cavese, Rende in casa con il Rieti

12 dicembre 2018 18:54

Serie C diretta LIVE: importante turno infrasettimanale della terza serie. Nella 16ª giornata la Reggina di Cevoli punta al tris di vittorie consecutive sfidando al Granillo la Cavese. Gli amaranto nella serata di ieri sono stati deferiti per inadempienze. Vibonese in Piuglia contro il Monopoli, Rende in casa sfida il Rieti. Rinviata Catanzaro-Viterbese.

RISULTATI:

Catanzaro-Viterbese Rinviata

Juve Stabia-Sicula Leonzio 4-0

Siracusa-Casertana 0-0

Paganese-Matera 2-2

Potenza-Trapani 0-0

Reggina-Cavese 0-0

Catania-Virtus Francavilla

Monopoli-Vibonese

Rende-Rieti

LA CLASSIFICA