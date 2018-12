Serie C diretta LIVE: Reggina in trasferta con la Sicula Leonzio, Rende a Matera

9 dicembre 2018 14:30

Serie C diretta LIVE: importante turno di campionato nel gitone C, Reggina in trasferta in Sicilia, Vibonese in casa con il Siracusa. Rende a Matera e Catanzaro fuori casa in Puglia

Serie C diretta LIVE- Importante turno di campionato nel girone C della terza serie. Nella prima partita la Juve Stabia sbanca Trapani. La seconda in classifica Rende in trasferta a Matera per una partita fondamentale per capire sin dove possono arrivare i cosentini. La Reggina in Sicilia contro la Sicula Leonzio per uscire dai piani bassi della classifica.

RISULTATI:

Trapani-Juve Stabia 1-2

Cavese- Potenza 0-0

Bisceglie- Catania

Casertana- Monopoli

Matera- Rende

Vibonese- Siracusa

Virtus Francavilla- Catanzaro

Sicula Leonzio- Reggina

LA CLASSIFICA: