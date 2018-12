Serie B diretta LIVE: il Crotone cerca il rilancio ad Ascoli, riposa il Cosenza

29 dicembre 2018 20:32

Serie B diretta LIVE- Il Crotone, con in panchina Giovanni Stroppa al posto del dimissionario Massimo Oddo, nella giornata di domani proverà a conquistare i tre punti ad Ascoli per rilanciarsi in campionato. Il Cosenza di Braglia riposa.

RISULTATI:

Foggia-Verona (ore 12.30)

Ascoli-Crotone (ore 15)

Cittadella-Palermo (ore 15)

Cremonese-Perugia (ore 15)

Salernitana-Pescara (ore 15)

Venezia-Carpi (ore 15)

Benevento-Brescia (ore 16)

Livorno-Padova (ore 18)

Spezia-Lecce (ore 21)

riposa: Cosenza

LA CLASSIFICA