Sicilia, preside vieta la canzoncina a Gesù Bambino per Natale: sindaco, genitori e alunni protestano con una “novena itinerante”

20 dicembre 2018 21:10

Dirigente scolastica in Sicilia vieta la novena di Natale ai bambini: “genitori, alunni e sindaco scendono in strada e inscenano una novena itinerante

Esplode la polemica nel nisseno contro la decisione di una preside di vietare la novena nella sua scuola. Per la dirigente dell’istituto Filippo Puglisi di Serradifalco l’iniziativa natalizia (e cattolica) va contro i principi di laicità cui deve ispirarsi ogni scuola pubblica e, per questo, agli alunni è stato vietato di cantare la canzoncina a Gesù Bambino. La decisione della preside ha fatto storcere il naso anche al sindaco Leonardo Burgio, che insieme agli alunni e ai genitori, ha deciso di scendere in strada e partecipare alla novena itinerante organizzata in segno di protesta: una passeggiata in preghiera dalla scuola fino a Piazza Vittorio Emanule, dove è stata allestita una capanna che rappresenta la natività.

La notizia è giunta alle orecchie del deputato nazionale e leghista Alessandro Pagano, che ha raccontato: “Ho intonato anch’io la famosa e tradizionale canzona italiana di Natale ‘Tu scendi dalle stelle’ per dimostrare la mia vicinanza e la totale solidarietà ai cittadini di Serradifalco, scesi in piazza uniti per protestare contro la decisione di una preside che, su indicazione di un genitore testimone di Geova, ha vietato che gli studenti intonassero a scuola la canzoncina a Gesù Bambino”.