Scuola di basket Viola: Francesco Barilla è il nuovo coach

21 dicembre 2018 12:10

La Scuola di Basket Viola comunica il nome della nuova guida tecnica per la stagione 2018-19 nel campionato di C Silver

Con voglia di non fermarsi e di far bene, la Scuola di Basket Viola comunica il nome della nuova guida tecnica per la stagione 2018-19 nel campionato di C Silver. La scelta è interna ma molto importante: Francesco Barilla è il nuovo Coach della prima squadra. Il suo operato giovanile, gli splendidi risultati ed il coinvolgimento che si sta creando attorno al club sono stati gli elementi fondamentali per la scelta: Coach Barilla è reduce da un lungo e proficuo cammino capitolino all’Hsc Roma dove ha sfiorato il tricolore Under 18. Ha allenato alla Salus Bologna in Emilia Romagna ed è noto nei palcoscenici regionali per le sue esperienze al Basket Rosarno nella vecchia C nazionale ed alla Nuova Jolly in compagnia dell’attuale Responsabile del settore giovanile nero-arancio Gianni Tripodi.

Oggi, con il giusto spirito proverà a far bene con la prima squadra nero-arancio.