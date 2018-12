La Scuola Basket Viola ospite dell’imprevedibile Virtus

1 dicembre 2018 17:05

Serie C: la scuola Basket Viola viaggia alla volta di Catanzaro dove alle ore 18:30 disputerà la seconda giornata della turnazione di ritorno

La scuola Basket Viola viaggia alla volta di Catanzaro dove alle ore 18:30 disputerà la seconda giornata della turnazione di ritorno riguardante la prima fase del massimo campionato calabrese di serie C. L’obiettivo è quello di confermare le buone indicazioni fatte vedere sabato scorso nel derby vinto contro la Vis Reggio. Per gli atleti di coach Polimeni, la sfida si presenta abbordabile: Pandolfi e compagni però non devono sottovalutare la voglia di riscatto dei talentuosi giovani giallorossi, reduci da una brutta sconfitta subita nel campionato di under 18 d’eccellenza contro il CUS Bari. Gara dell’ex, per il classe 2001 Paolo Frascati, atleta che ha mosso i primi passi nel settore giovanile neroarancio che oggi rappresenta un punto di forza assoluto delle V di Catanzaro. Il macro obbiettivo della SBV è quello di tenere il passo della capolista Nodo & Servizi Rende, compagine che ha gli stessi punti in classifica dei neroarancio ma che detiene la vetta del ranking regionale. La partita verrà arbitrata dai signori Kristian Cozzoli di Lamezia Terme e Denis Paludi di Rende.