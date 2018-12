Santo Stefano Medio (Me): “Che fine hanno fatto i lavori di restauro della fontana di San Nicola?”

6 dicembre 2018 12:29

A distanza di un anno la fontana di Santo Stefano Medio è ancora danneggiata: il consigliere De Leo sollecita il sindaco di Messina per il restauro

Che fine hanno fatto gli interventi di restauro della fontana San Nicola del villaggio S. Stefano Medio? Il consigliere Alessandro De Leo lo ha chiesto al sindaco di Messina Cateno De Luca.

La storica fontana di S. Nicola sita nel villaggio S. Stefano Medio sorge accanto all’omonima Chiesa risalente al XV secolo e l’anno scorso è stata danneggiata da un mezzo che, a seguito di una manovra, l’ha urtata mettendo a rischio addirittura la stabilità dell’opera. Il comune ha provveduto alla messa in sicurezza con un’impalcatura di legno, ma ad oggi- commenta il consigliere De Leo- “non essendo stato effettuato alcun intervento di restauro, la fontana oltre ad essere ormai deturpata, intralcia la viabilità in uno dei punti più stretti della Via Comunale”. C’è la necessità di un urgente intervento nel rispetto dell’art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana, che prevede la Tutela del paesaggio e del patrimonio culturale, la fontana oltre ad essere un bene nazionale, rimane un simbolo che rappresenta la storia e l’identità degli abitanti della vallata Santo Stefano”.