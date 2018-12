24 dicembre 2018 20:30

La “Notte delle Lanterne” pronta ad illuminare il cielo di San Roberto, una festa unica di pace e speranza

Una gioia per gli occhi e per il cuore: a San Roberto torna la magia delle lanterne volanti con la quarta edizione della “Notte delle Lanterne”.

Centinaia di lanterne il 26 dicembre, all’interno di uno speciale giorno di Santo Stefano, in cui nel borgo ai piedi dell’Aspromonte ci saranno anche il Presepe Vivente (dalle ore 17.00) e la Tombolata (dalle 21.00), spiccheranno il volo partendo dal Parco Comunale, incantando tutti i presenti. Una speranza per ogni lucina, desiderio che ciascuno in cuor suo spera possa realizzarsi. Uno spettacolo di quelli rari che emoziona e commuove. Un messaggio universale di pace e gioia, un pensiero speciale per chi non c’è più o soffre. Quest’anno, inoltre, per volontà dell’Amministrazione Comunale, la manifestazione verrà dedicata ad Antonio Megalizzi, giovane giornalista reggino, ucciso durante l’attentato di Strasburgo.