Ryanair lancia la nuova rotta da Lamezia Terme a Berlino

3 dicembre 2018 21:11

Nuova rotta di Ryanair da Lamezia Terme a Berlino Tegel

Ryanair, la compagnia aerea No.1 in Italia, ha annunciato oggi la nuova rotta da Lamezia a Berlino Tegel, con una frequenza di due voli a settimana (lunedì e venerdì) e operativa dal 1° aprile 2019. Una crescita della programmazione di Ryanair in Calabria per l’estate 2019, che offrirà 12 tratte in totale, tra cui le nuove rotte per Berlino Tegel e Malta, trasportando oltre 1.200.000 clienti attraverso l’aeroporto di Lamezia il prossimo anno.

Visitatori e clienti di Lamezia possono approfittare di tariffe ancora più basse e usufruire delle più recenti innovazioni del programma “Always Getting Better” tra cui: