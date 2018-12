A Roma interviene l’Esercito per riparare le buche e a Reggio Calabria?

18 dicembre 2018 18:16

Reggio Calabria e Roma unite dalla presenza di “buche” in strada

E’ di oggi la notizia del coinvolgimento dell’Esercito per il risanamento delle buche presenti nelle strade di Roma. L’accordo è contenuto nell’emendamento alla manovra approvato in Senato. L’Esercito quindi si occuperà delle strade malandate della Capitale che continuano a mietere vittime con cadenza quasi settimanale, un compromesso trovato dal governo con il Campidoglio per accelerare le pratiche e fare in modo che i lavori vengano svolti con efficienza e regolarità.

Situazione analoga anche a Reggio Calabria dove le strade sono completamente distrutte e piene di voragini che spesso vengono lasciate abbandonate senza un intervento da parte di chi di competenza. La domanda quindi sorge spontanea: a Roma interverrà l’Esercito per il risanamento e a Reggio Calabria invece?.