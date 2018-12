Serie D: tre nuovi acquisti per il Roccella

1 dicembre 2018 22:50

Serie D: il Roccella acquista Ciro Amelio, Ndiaga Ngom e Ousmane Diop

L’ASD Roccella Jonica comunica di “aver acquisito le prestazioni sportive dei giocatori Ciro Amelio, Ndiaga Ngom e Ousmane Diop. Amelio, difensore centrale classe ’93, cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Frosinone, ha disputato l’ultimo scorcio di stagione con la casacca del Milano City, nel girone A di Serie D. Prima di approdare in Calabria, il suo curriculum parla di tanti trascorsi tra i dilettanti avendo vestito le maglie di Vastese, Agropoli, Melfi, Aversa Normanna e Paganese. Ngom, mediano e all’occorrenza centrale (’97), ha deciso di accettare una nuova sfida in un nuovo girone, dopo le esperienze pugliesi con Bisceglie, Audace Cerignola e Gravina in Serie D. Diop, nonostante la giovane età (24 anni), è un centrocampista che vanta una carriera di tutto rispetto, avendo indossato in passato le maglie di Martina Franca, Bellaria Igea Marina, Bisceglie, Potenza. Prelevato dal Campobasso, il mediano senegalese si è dimostrato subito pronto per questa nuova esperienza con la maglia amaranto. Contestualmente, l’ASD Roccella Jonica 1935 comunica di aver risolto di comune accordo il contratto con il difensore Stefano Dicuonzo, a cui vanno i più sentiti ringraziamenti e i migliori auspici per il futuro”.