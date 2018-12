31 dicembre 2018 19:54

Maltempo a Messina, niente concerto di capodanno stasera a Piazza Duomo: manifestazione rinviata a domani

Il concerto in programma stasera per il capodanno a Messina è stato rinviato a causa delle avverse condizioni meteo. Lo ha comunicato il sindaco De Luca qualche minuto fa durante la diretta fb, in occasione del messaggio di fine anno alla città. Le iniziative in programma sono state tutte rinviate alla giornata di domani, sempre a Piazza Duomo, dopo il comizio e il brindisi augurale del sindaco previsto alle 17.