Rende, a Natale Umberto Smaila e il Muevelo al Palatenda Amaro Silano

23 dicembre 2018 19:04

Dopo le due prime serate sold out il terzo appuntamento del Winterland Music Calabria sarà il 25 dicembre

Dove c’è Smaila, c’è movida. Sarà questo il “leit-motiv” dell’evento organizzato dalla Wisea Eventi, nel Palatenda Amaro Silano dell’area mercatale di Rende, per la sera di Natale a partire dalle 23,00. Il simpatico re delle notti più belle d’Italia con la sua band condurrà il pubblico in un bel viaggio musicale davvero coinvolgente. L’ eclettico entertainer ha creato un mix vincente di musica e divertimento che spazia dagli anni ‘70 ad oggi: un po’ di ricordi, molto humor e costante coinvolgimento della gente che diventa la vera protagonista della serata. Ma le sorprese non finiscono qui! Nella serata ci sarà anche un secondo spettacolo: il “Muevelo – la fiesta que te mueve”, il nuovo party in collaborazione con Radio Kiss Kiss e Groove Sensation, che infiammerà la nottata a suon di reggaeton, hip-hop e musica latina!