Reggio Calabria, villette e appartamenti di nuova costruzione a Gallico: l’ultimo prodotto di Edilsud [FOTO, INFO e DETTAGLI]

11 dicembre 2018 13:21

Reggio Calabria, Edilsud presenta le nuove costruzioni in uno degli scorci più belli del lungomare di Gallico e Catona: si tratta di villette e appartamenti con vista panoramica sullo Stretto

La EDILSUD LAVORI EDILI SRL opera da quasi un ventennio nel settore edile a Reggio Calabria e dintorni. L’asset aziendale prevede la costruzione di immobili per civile abitazione, non trascurando comunque le ristrutturazioni. I rami d’azienda si concentrano nei lavori conto proprio e nell’opera conto terzi. Nel corso degli anni Edilsud ha realizzato numerosi interventi: da eleganti complessi condominiali a villette unifamiliari esclusive e fabbricati privati.

Alle maestranze qualificate, alle nuove tecniche costruttive e all’impiego di materiali tecnologicamente aggiornati, si aggiungono le competenze di professionisti del settore che permettono di realizzare immobili certificati e rispondenti alle ultime caratteristiche di efficienza energetica e costruttiva.

La vendita degli immobili è affidata a profili di assoluta esperienza e professionalità che, coadiuvati da strumenti informatici, soddisfano le esigenze di una clientela competente e alla ricerca di prodotti vari (da appartamenti a ville e casali), sempre più moderni e corrispondenti a standard qualitativi elevati.

Il primo obiettivo aziendale di Edilsud è proprio la soddisfazione del cliente, che si vuole raggiungere ponendo attenzione ad ogni step costruttivo: dalla progettazione, all’iter burocratico, alla realizzazione, alla consegna chiavi in mano degli immobili al legittimo proprietario, cliente finale.

Alla sua stimata clientela l’azienda oggi offre in vendita tre villette in zona “Limoneto” a Catona, e tre appartamenti nei pressi del lungomare di Gallico Marina, la cui costruzione è in fase di ultimazione.

Le villette si elevano per tre livelli, tutti fuori terra, con annesso terreno di proprietà esclusiva di varie metrature. La superficie calpestabile è di circa 270 metri quadrati interni complessivi, per cui si ottengono camere ampie e soggiorni confortevoli, mentre all’esterno si possono realizzare ampie zone verdi ed attrezzate per momenti di relax.

Gli appartamenti invece sorgono su uno degli scorci più belli del lungomare di Gallico, con vista panoramica su tutto lo Stretto e quindi a due passi dal mare. Lo stabile è composto da solo tre appartamenti, di quasi cento metri quadrati l’uno, con il terzo piano che offre un terrazzo ampissimo, luminoso e con vista mozzafiato.

In tutte e due le opzioni, la clientela ha ancora tempo per dividere gli spazi interni per realizzare la casa dei propri sogni.

Inoltre, è previsto l’avvio di lavori di costruzione di un elegante complesso condominiale nella centralissima e viva frazione di Gallico Marina, a soli cinquanta metri dal mare; ad oggi il progetto è in fase di cantierizzazione, perciò il cliente può scegliere la migliore soluzione adatta alle proprie esigenze.

L’azienda invita a visitare in cantiere le villette e gli appartamenti, previo appuntamento tramite mail edilsudlavoriedili@yahoo.it o contatto telefonico 3465050441 oppure visitare il sito www.edilsudlavoriedili.com: professionisti della casa si prenderanno cura dei clienti.