Reggio Calabria: giovedì la presentazione del “Treno della Befana”

27 dicembre 2018 14:46

Reggio Calabria: Giovedì presso la Presidenza del Consiglio Comunale avrà luogo la conferenza stampa di presentazione del “Treno della Befana” 2019

Giovedì 3 Gennaio 2019 alle ore 11.00 presso la Presidenza del Consiglio Comunale di Reggio Calabria, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione del “Treno della Befana” 2019. Durante la conferenza, saranno esposti i dettagli organizzativi relativi alla visita presso il reparto di Pediatria degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, prevista per la mattinata del 5 Gennaio, e al grande evento del 6 Gennaio che vedrà protagonista, come da diversi anni a questa parte, l’adorabile Befana, entrambi a cura di Incontriamoci Sempre per il Volontariato . All’appuntamento, durante il quale il vice presidente dell’Associazione Marco Mauro illustrerà i vari punti, saranno presenti: Il Presidente del Consiglio Comunale Demetrio Delfino, il Consigliere regionale Giovanni Nucera, il presidente APAR Angelo Musolino, ed il componente Davide De Stefano, Nino Monteviso delle Aquile Protezione Civile RC, i Pagliacci Clandestini, Fabio Scopelliti, con i suoi giovani musicisti, gli operatori commerciali e volontari che daranno sostegno e supporto alla manifestazione.