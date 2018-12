Reggio Calabria: riunione fra l’Azienda GICAP e le delegazioni del SUL e dell’USB

17 dicembre 2018 22:10

Reggio Calabria: si è tenuta il 14 dicembre 2018 la riunione fra l’Azienda GICAP e le delegazioni del SUL e dell’USB

Si è tenuta il 14 dicembre la riunione fra l’Azienda GICAP e le delegazioni del SUL e dell’USB di Reggio Calabria. La discussione è stata lunga ed articolata, ma alla fine le delegazioni hanno trovato un accordo sul prosieguo della discussione e su alcune iniziative da mettere in campo immediatamente. Perciò abbiamo espresso un giudizio positivo sugli esiti di questa prima riunione, fermo restando che i giudizi si trarranno a conclusione del percorso che è stato individuato. Si è stabilito che partirà, a brevissimo, un percorso comune, aziendale e sindacale, di osservazione e monitoraggio per addivenire, dopo le festività, alla costituzione ed all’avvio di un tavolo di discussione che abbia al centro ipotesi ragionevoli e praticabili di riorganizzazione interna e miglior utilizzo del personale, oltre che accorgimenti organizzativi, tesi al rafforzamento della presenza sul mercato reggino della GICAP. Infine, verrà avviata una discussione anche sugli istituti contrattuali incentivanti della produttività collettiva, di gruppo ed individuale. Prendiamo atto del cambiamento nel clima e nelle modalità di discussione ed auspichiamo che questa nuova fase nei rapporti industriali fra noi sia duratura e possa produrre per i dipendenti il miglior risultato possibile e per l’azienda GICAP, elemento importante nell’economia di questa provincia, l’acquisizione di sempre nuove quote di mercato. Per rendere questo possibile, ognuno dovrà fare la propria parte, nel principio di reciprocità nei rapporti e nel rispetto delle parti. Anche a questo scopo, oltre che per ottenere informazioni sui crediti dei dipendenti relativi alla gestione precedente alla GICAP, si ritiene fondamentale un incontro con gli Amministratori Giudiziari, per capire insieme le ragioni di appalesate difficoltà delle società amministrate a fronte dei regolari versamenti degli affitti da parte di GICAP .