Reggio Calabria: a Palazzo Alvaro dal 1° all’8 dicembre “La Storia Amaranto”

1 dicembre 2018 12:06

Reggio Calabria: dal 1° all’8 dicembre “La Storia Amaranto” a Palazzo Alvaro con numerosi convegni ed esposizioni di cimeli

Da questa sera all’8 dicembre presso il Palazzo Alvaro di Reggio Calabria l’iniziativa “La Storia Amaranto” con l’esposizione di cimeli e vari convegni.

Nella serata di oggi, alle ore 19:00, evento “La Storia” con Lillo Foti, Maria Stella Granillo e Fortunato Politi.

2 Dicembre: “Medicina dello Sport”- ore 18:30

Ospiti: Dott. Renato Capurro, dott. Pasquale Favasuli

3 Dicembre: “Il Fallimento – la Figc nell’era Gravina” – ore 18:00

Ospiti: la curatela fallimentale della Reggina Calcio Spa (dott. Condemi, dott. Giordano, avv. Di Cintio), Maurizio Condipodero (presidente Coni Calaria).

4 Dicembre: “il valore educativo del gioco del calcio”- ore 16:00. In collaborazione con il Tribunale dei minori di Reggio Calabria.

6 Dicembre: “i calciatori con Auspici e Polimeni” ore 18:30. Ospire Franco Iacopino, ex Dg Reggina Calcio.

7 Dicembre: “la Reggina e la città”. Ospiti: Giuseppe Falcomatà, delegato allo sport Latella, delegato sport Regione Calabria, Gianni Nucera, Gabriele Martino, ex ds della Reggina.

Ingresso gratuito