Reggio Calabria: scoperto e sequestrato un arsenale da guerra, “armi perfettamente funzionanti” [FOTO e DETTAGLI]

28 dicembre 2018 14:34

Un’arma da guerra, oltre 1300 munizioni e tre giubbotti antiproiettili sono stati sequestrati dalla polizia ad Ardore (Reggio Calabria)

Nell’ambito delle attività istituzionali di prevenzione e repressione dei reati, intensificate nel periodo natalizio, personale della Squadra Mobile di Reggio Calabria, con il supporto dell’Unità Cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, ha rinvenuto all’interno di alcuni pacchi, giunti ad Ardore Marina (RC), un’arma da guerra modello STEN ed oltre 1300 munizioni di vario calibro (9, 40, 357 e 7,62) che sono state debitamente sequestrate. Il mitra in questione, perfettamente funzionante, è di fabbricazione inglese, risalente al 1943, calibro 9 mm ed è classificato “arma da guerra” in considerazione dell’elevata potenzialità offensiva. Il rinvenimento è stato operato nel corso di un controllo svolto nei locali di un’azienda di autotrasporti sita nel Comune di Ardore Marina.

L’attività dava esito positivo, poiché, grazie al supporto dell’unità cinofila, venivano attenzionati nr. 2 colli consistenti in due distinti scatoloni di cartone. All’interno degli stessi, aperti mediante l’intervento di personale della Polizia Scientifica del Commissariato P.S. di Siderno, veniva rinvenuto il materiale sopra indicato ed anche nr. 3 giubbotti anti-proiettili. Dell’importante sequestro operato a carico di ignoti veniva avvisata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri (RC) che disponeva la repertazione di tutto il materiale sequestrato, sul quale verranno effettuati gli opportuni accertamenti tecnici atti a stabilire se il micidiale mitra oggetto del rinvenimento è stato utilizzato in occasione di gravi episodi delittuosi. Sono tutt’ora in corso ulteriori attività investigative tese all’individuazione dei mittenti, dei reali destinatari dell’arma e delle munizioni rinvenute, nonché delle finalità di utilizzo delle stesse, atteso che, insieme al materiale rinvenuto, vi erano anche tre giubbotti anti-proiettili. Proseguiranno anche nei prossimi giorni le iniziative della Polizia di Stato per contrastare ogni forma ed espressione di attività illecita soprattutto in occasione delle festività di fine anno.