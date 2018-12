Reggio Calabria: a Rizziconi la magia del presepe vivente torna fra le vie del centro storico

5 dicembre 2018 16:14

La riproduzione fedele della vita campestre del tempo antico tra le vie di Rizziconi

Fede e tradizione andranno in scena il 26 dicembre a partire dalle ore 16.00 a Rizziconi, precisamente nel suo centro storico, in occasione della quarta edizione del “Presepe Vivente”.

A far da cornice alla manifestazione, la riproduzione fedele della vita campestre del tempo antico e non solo. Infatti, grazie all’aiuto delle associazioni del Paese, degli istituti scolastici nonché dalle stesse famiglie di Rizziconi, l’E.Sa.T., – Ente Sacra Tragedia – promotrice dell’evento, riporterà in auge i mestieri ormai andati perduti. Il maniscalco, il macellaio, l’ebanista, le filatrici o ancora lo stesso Erode, saranno solo alcune delle rappresentazioni alle quali si potrà assistere percorrendo le vie del vecchio borgo. Nonostante il freddo pungente di dicembre, i visitatori, durante il percorso, potranno inoltre assistere alla realizzazione di prodotti culinari, quali la ricotta, che potranno quindi degustare insieme ad altre pietanze, preparate al momento, come le caldarroste e le classiche zeppole.

Il Presepe è divenuto ormai da tempo per i cittadini rizziconesi e non solo un appuntamento atteso, che rappresenta una cittadina in movimento, profondamente legata alle proprie tradizioni culturali e che approfitta di tale occasione per incontrarsi lungo le vie del borgo antico.

L’evento, patrocinato dal Comune di Rizziconi e sostenuto dalle attività commerciali del luogo, mira ad essere – secondo le parole del Presidente dell’Associazione, Luigi Simonetta – “orgoglio della cittadina che mira a dar luce ad una tradizione ormai millenaria che ci si augura possa crescere sempre di più”. “Non ci resta che invitarVi il 26 Dicembre al presepe rizziconese. Non mancate!”.