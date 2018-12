30 dicembre 2018 12:49

Reggio Calabria: organizzata per la vigilia dell’Epifania, una raccolta di giochi usati per bimbi meno fortunati

E’ stato organizzato per Sabato 5 gennaio 2019 alle ore 18:30, il Gran Concerto dell’Epifania presso la chiesa dell’Annunziata sita in via Georgia n°12 a Reggio Calabria. Durante l’evento sarà possibile portare giochini usati in buono stato da donare a bimbi meno fortunati, ma l’evento è aperto anche a chi non ha la possibilità di portare un gioco e può comunque partecipare all’iniziativa ascoltando brani di musica religiosa cattolica.