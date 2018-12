Reggio Calabria, il Questore: “tolleranza zero verso le violenze contro le forze dell’ordine, moltiplicheremo controlli ad Arghillà”

19 dicembre 2018 17:24

Reggio Calabria, il Questore: “moltiplicheremo i servizi su Arghillà. I responsabili non resteranno impuniti”

Nei giorni scorsi, gli Agenti della Polizia di Stato in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati nelle attività di controllo del territorio e di prevenzione hanno arrestato B.A., 70enne reggino, responsabile del danneggiamento mediante incendio di un’autovettura di un cittadino residente nel quartiere di Arghillà.

Gli Agenti, intervenuti a seguito del danneggiamento, hanno immediatamente visionato le immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e dai fotogrammi hanno individuato un individuo che aveva dato fuoco al veicolo.

A seguito di un’attenta attività di ricerca all’interno di un edificio adiacente alla zona del danneggiamento gli operatori delle Volanti sono riusciti a rintracciare l’uomo che è stato trovato in possesso di una bottiglia in plastica contenente residui di liquido infiammabile.

Durante le fasi dell’arresto, un Agente delle Volanti è stato colpito da un sasso alla testa scagliato da un palazzo vicino che ha causato all’operatore lesioni con alcuni punti di sutura.

“I servizi su Arghillà non arretreranno di un millimetro per restituire legalità e sicurezza in un’area che presenta profili di sensibilità. Aumenteremo i controlli e l’attività di prevenzione. Gli investigatori della Polizia di Stato continueranno ad indagare per individuare i responsabili del gesto”. Questo il commento del Questore che dopo i fatti ha disposto un’ulteriore intensificazione dei dispositivi di controllo del territorio in quel quartiere, a prescindere dalle attività investigative in corso sull’episodio.

Immediatamente dopo il fatto, l’agente è stato ricevuto dal Questore che gli ha espresso la stima e la vicinanza dell’Amministrazione. “Non sarà trascurato alcun dettaglio” ha aggiunto il Questore “il lavoro svolto dalla Polizia di Stato in quella area è sotto gli occhi di tutti. Dal 1 gennaio ad oggi sono stati effettuati numerosi controlli massivi che hanno portato all’effettuazioni di oltre 612 persone controllate e 187 perquisizioni, 23 gli arresti e oltre 30 sono state le persone deferite all’Autorità Giudiziaria. Non è certo questo tipo di azioni che ci induce a indietreggiare nell’affermazione dei principi di legalità e sicurezza per la buona convivenza della comunità. Si è preferito, inizialmente, non dare risalto mediatico alla vicenda, per ragione di tipo investigativo e per una preliminare esigenza di tutela dell’Operatore di Polizia. Preferiamo rispondere con i fatti. Non sono ammissibili forme di reazione nei confronti dei servitori dello Stato che lavorano per una società più libera e sicura”.