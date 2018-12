Reggio Calabria: il presepe di Federico Catalano regala lo spirito del Natale a Calanna

25 dicembre 2018 12:23

Reggio Calabria: a Calanna il presepe dell’artista Federico Catalano segna il tempo dello spirito natalizio

Al Teatro Vareschi di Calanna (Reggio Calabria), l’atmosfera natalizia è rappresentata in un angolo, con un paesaggio naturale con mattoni, muschio, tronchi d’albero, piante aspromontane e mediterranee, uno scenario arricchito di ponti, archi, con pastori antichi di tradizione napoletana.

E’ il presepe dell’artista Federico Catalano, che diventa l’appuntamento tradizionale che da diversi decenni a Calanna segna il tempo dello spirito natalizio. L’opera artistica si puo’ visitare ogni giorno, nel teatro che ospita la statua di Maria SS.ma del Rosario, in attesa della fine dei lavori della Chiesa del SS. Salvatore sede arcipreturale di Calanna. “Il presepe per me diventa un omaggio alla Natività- afferma Federico Catalano – cerco di realizzarlo sempre con materiali naturali, cercando di riprodurre paesaggi proporzionati con i pastori, ma che richiamano ai nostri luoghi. Quest’anno dedico il presepe a persone che mi sono state vicine ed hanno ruoli importanti nella società civile,il sindaco di Calanna Domenico Romeo, il sociologo Fulvio D’Ascola e Mons. Giacomo D’Anna”. E’ Natale e la comunità dei fedeli, guidata dal parroco Padre John Leula, si stringe intorno alla preghiera, le case del borgo si riempiono di gente che torna nel luogo natio da altre parti d’Italia e del mondo e si ritrova per rivivere la bellezza della nascita di Gesù.