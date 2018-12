20 dicembre 2018 11:06

A Reggio Calabria la presentazione del libro “La Natura supera la fantasia” di Serena Amato, Paolo Palamara e Vincenzo Pellegrino

Reggio Calabria – Venerdì 21 dicembre, alle ore 16.45, presso la Villetta Biblioteca Pietro De Nava, l’Associazione culturale “Leggendo Tra Le Righe”, nell’ambito del progetto Natural-mente Cultura, organizza la presentazione del libro “La Natura supera la fantasia” di Serena Amato, Paolo Palamara e Vincenzo Pellegrino. Dialogheranno con gli autori Katia Germanò e Marisa Larosa di “Leggendo Tra Le Righe”. L’evento è patrocinato dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte. Questo libro è un viaggio nel miracolo della natura perché ognuno possa accorgersi che tutto ciò che ci circonda ci è stato donato, per renderci consapevoli che non siamo estranei al mondo ma ne siamo parte. Ci condurrà verso un sentiero che porta a riconoscere il nostro animo, per essere pronti a esaltare la bellezza presente nella nostra esistenza ed essere grati del dono della vita. Frutto dell’incontro e del lavoro di tre amici, questo saggio, coniugando filosofia, spiritualità, attualità, letteratura e scienza e offrendo una visione di crescita personale e di realizzazione concreta attraverso piccoli esercizi e semplici gesti quotidiani, aiuterà il lettore a riscoprire se stesso, ad avere una cura maggiore verso l’ambiente in cui abita, a vivere con gioia ogni giorno sfruttando le proprie risorse, a raggiungere un equilibrio solido in grado di superare gli ostacoli che si presentano diventando d’esempio per gli altri, ad abbandonare il superfluo e ciò che impedisce la propria evoluzione, ad acquisire la capacità di rinnovarsi continuamente per cambiare al meglio la propria vita attraverso le cinque regole della natura.

GLI AUTORI:

Serena Amato: artista, ceramista, amante del teatro, affascinata dall’animo umano, considera la natura una valorosa guida di vita collaborativa. Per Serena facciamo tutti parte di un meraviglioso dipinto voluto e pensato da Dio e siamo tutti insostituibili elementi che lo costituiscono, ognuno importante per creare questa perfetta opera d’arte”. E’ co-founder del Team Agricoaching. Paolo Palamara: laurea magistrale in giurisprudenza, è imprenditore agricolo e gestisce oggi con creatività la sua azienda agricola in Calabria dopo aver recuperato gli antichi agrumeti ed uliveti della sua famiglia. Ama sperimentare, lavorare in team e dividersi tra il mondo del volontariato e il mondo della crescita personale. È co-founder del Team Agricoaching. Vincenzo Pellegrino: laurea magistrale Università degli studi di Genova si occupa da più di 10 anni di Project Management in aziende multinazionali in ambito Oil&Gas. Si è formato nel settore della comunicazione, del coaching e della leadership con i massimi esperti nazionali ed internazionali. Ama le relazioni interpersonali ed è sempre alla ricerca di incontri significativi. È Co-founder del team AgriCoaching.