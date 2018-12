Reggio Calabria, mistero sotto il Ponte di Sant’Anna: mattinata di rilievi della Polizia Scientifica su una Fiat Panda [FOTO]

1 dicembre 2018 12:26

Reggio Calabria, gli agenti della Polizia Scientifica hanno lavorato per tre ore stamattina sotto il Ponte di Sant’Anna in un parcheggio tra diramazione Calvario e via Pio XI: mistero su una Fiat Panda bianca

Hanno lavorato per circa tre ore, stamattina, gli agenti della Polizia e della Polizia Scientifica di Reggio Calabria che hanno ispezionato, fotografato e controllato una Fiat Panda Bianca, poi rimossa con un carro attrezzi, che si trovava sotto il Ponte di Sant’Anna, in un’area di sosta poco visibile tra diramazione Calvario e via Pio XI, nel centro cittadino. Sul posto sono intervenuti anche Poliziotti in borghese che hanno partecipato ai rilievi. La Panda è stata controllata da cima a fondo per poi essere spostata. Non è noto quale sia l’oggetto dei rilievi: la Polizia mantiene la massima riservatezza su un episodio che ha colpito i residenti della zona e i tanti passanti in un punto nevralgico della città.