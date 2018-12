Reggio Calabria: plauso al sindaco per gli addobbi natalizi in città

14 dicembre 2018 18:31

Reggio Calabria: la nota di Confesercenti e FISMO Confesercenti sugli addobbi di Natale in città

“Vogliamo fare un plauso all’Amministrazione Comunale che quest’anno consegna alla città, per il Natale, un Corso Garibaldi addobbato in maniera veramente incantevole: luci, installazioni, i mercatini ed anche innumerevoli eventi, renderanno (traffico della tangenziale permettendo) più piacevoli le feste natalizie dei reggini e, speriamo, stimoleranno anche i consumi dando una boccata di ossigeno al commercio cittadino”. Lo affermano in una nota Claudio Aloisio Presidente Confesercenti Reggio Calabria e Ciccy Cannizzaro Presidente FISMO Confesercenti Reggio Calabria.

“Dobbiamo però, nostro malgrado, rilevare una grave mancanza rispetto a tutte le meritorie iniziative realizzate: il totale abbandono delle altre vie del Centro Storico, da sempre, anch’esse, cuore pulsante commerciale di Reggio. Il paradosso è che la bellezza degli allestimenti del Corso Garibaldi mette ancor più in rilievo la triste situazione delle vie limitrofe senza un’illuminazione o un segno tangibile dell’arrivo delle festività. È di tutta evidenza che questo stato di cose danneggia fortemente le attività non presenti nella principale arteria cittadina creando, di fatto, una netta divisione tra imprese del Centro Storico di serie A e di serie B”.

“Intendiamoci, nessuno si sogna di criticare la maggior attenzione che, da sempre, viene data al Corso Garibaldi; è normale essendo la più importante via commerciale. Questo, però, non può giustificare il totale abbandono delle altre zone del centro, tutte con un’alta concentrazione di attività e negozi”.

“D’altra parte, sarebbe bastato coinvolgere le associazioni datoriali per valutare insieme, tenendo in considerazione le esigenze di budget e quelle legittime dei commercianti, le migliori soluzioni atte a creare la giusta atmosfera natalizia in tutto il centro storico e nelle più importanti vie periferiche della città”.

“Purtroppo è ormai troppo tardi per porre rimedio a questa penalizzante situazione che aggiunge difficoltà a difficoltà a tanti esercenti reggini. Ci auguriamo, però, che questa nostra critica possa servire da stimolo e da memento per evitare di ripetere gli stessi errori in altre future occasioni in cui, auspichiamo, si organizzeranno ulteriori eventi come questo”.