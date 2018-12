Reggio Calabria piange Cecè Nucara, stimato avvocato di Santo Stefano: città a lutto

8 dicembre 2018 17:31

Reggio Calabria: è morto stamattina l’avvocato Cecè Nucara che ha combattuto con grande forza e dignità contro una brutta malattia per oltre due anni

Si è spento questa mattina, dopo aver lottato come un leone contro una lunga malattia, Vincenzo Nucara, nato a Santo Stefano in Aspromonte 57 anni fa, stimato avvocato del Foro di Reggio Calabria. Ha dedicato la sua vita all’impegno sociale e politico, svolgendo la sua attività all’insegna dei valori della giustizia e della solidarietà. Dotato di grande umanità, ha amato profondamente la famiglia, la cara moglie, i figli ed il suo paese natio, cui è rimasto fortemente legato spendendo le sue energie per migliorarlo nel rispetto della legalità e delle tradizioni locali.

I funerali si terranno domani, Domenica 9 Dicembre, alle ore 14:30 al Duomo di Reggio Calabria.

“Amo la vita e amo la giustizia; se, però, non potessi avere l’una e l’altra, rinuncerei alla vita pur di mantenere la giustizia.” (Mencio)