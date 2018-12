29 dicembre 2018 11:09

Reggio Calabria: copiosa perdita d’acqua a Pellaro, strada allagata

Non si arresta la copiosa perdita d’acqua a Pellaro. A segnalare l’ennesimo spreco del prezioso liquido un lettore di StrettoWeb, che in via alla nostra redazione le immagini di quanto sta accadendo in una traversa della zona di Pellaro, a Reggio Calabria: da circa oltre un mese decine di litri d’acqua al minuto si riversano in strada.