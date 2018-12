13 dicembre 2018 18:36

Reggio Calabria: la Roma Nuoto al Parco Caserta per il Christmas Challenge 2018. Il presidente Nicolò Cristofaro: “Orgogliosi di tornare a in città”

Tutti insieme in un’unica grande festa. E’ trascorso più di un anno dall’avvio del progetto sportivo di Italica Sport, la neo società del Parco Caserta Sport Village che raggruppa più discipline sportive sotto un unico simbolo, quello dell’infinita passione. In occasione delle festività natalizie, lo staff dell’impianto sportivo più grande della città accoglierà, nella mattinata di domenica 16 dicembre, tutti i soci del Parco che animeranno i viali alberati nonché i tre plessi della struttura (sala pesi e cardio – piscina – pista di pattinaggio) per un evento unico, la prima edizione del ‘Parco Caserta Christmas Challenge 2018’. Una manifestazione rivolta esclusivamente a chi, in questi due anni, ha partecipato attivamente alla vita del Parco, alle centinaia di ragazze e ragazzi che hanno dato vita ad Italica Sport, alle loro famiglie, agli istruttori, al personale del Parco e a tutti gli sportivi che quotidianamente si allenano all’interno dell’impianto. Ma soprattutto agli amanti della pallanuoto che vivranno momenti indimenticabili grazie alla presenza degli atleti della A.S. Roma Nuoto. Il Parco Caserta ha preparato una grande torta con tanto di ciliegina. Anche la Roma Nuoto, realtà che milita da molti anni nella massima divisione del campionato italiano maschile di pallanuoto, parteciperà al Christmas Challenge 2018. Sarà un occasione di confronto per i tanti ragazzi della pallanuoto che potranno sfidare i campioni della squadra romana. Il Parco Caserta si presenterà dunque vivo più che mai ed ogni attività sarà gratuita ed aperta ai soci con prenotazione obbligatoria per le singole discipline. Al Christams Challenge 2018 verranno coinvolte tutte le attività agonistiche. Si parte alle ore 9:00 con gli atleti di Italica Sport Nuoto per una batteria da 50 metri stile libero insieme ai campioni della Roma Nuoto mentre alle 9:30 si terranno le prime lezioni di zumba, pilates e spinning (alle ore 11:30 le lezioni di cross training, spinning e pilates). La presentazione ufficiale del roster della Roma Nuoto è in programma alle ore 10:00. A seguire, scenderanno in vasca i ragazzi di Italica Sport Pallanuoto pronti a sfidare gli atleti della Serie A in un test match tutto da vivere scandito dalle coreografie delle ragazze di Italica Sport Nuoto Sincronizzato.

La presenza della squadra di ‘Italica Sport – Pattinaggio Artistico’ a bordo vasca renderà ancora più colorata la mattinata di domenica 16 dicembre, prima di esibirsi all’interno della pista ‘Pino Labate’. “Siamo contenti, entusiasti ed orgogliosi di tornare a Reggio Calabria per questa fantastica iniziativa – spiega Nicolò Cristofaro, presidente della A.S. Roma Nuoto – Siamo fieri di partecipare alla prima edizione del ‘Christmas Challenge 2018’ che si tiene all’interno di uno dei nostri impianti. L’obiettivo concordato insieme al direttore del Parco Marco Polimeni è quello di far crescere i ragazzi anche con l’organizzazione di manifestazioni importanti come il Christmas Challenge. Crediamo che lo sport sia un valore fondamentale per ogni ragazzo ed il Parco, in questo senso, ha anche una funzione sociale”. Alla manifestazione di domenica è prevista anche la presenza dell’assessore della Regione Calabria con delega allo sport Giovani Nucera che porterà i saluti istituzionali. I soci del Parco Caserta Sport Village sono dunque invitati a partecipare al Christmas Challenge 2018. A tutti i partecipanti verrà consegnato un piccolo regalo, simbolo di buon auspicio e di ringraziamento per aver partecipato, in questi due lunghi anni, alla vita sportiva del Parco.