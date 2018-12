8 dicembre 2018 16:45

A Reggio Calabria l’iniziativa “aspettando il Natale… Sbarre in Festa”: negozi aperti e tante occasioni su Via Sbarre Centrali

Sabato 15 dicembre arriva a Reggio Calabria “Aspettando il Natale Sbarre in Festa”. L’iniziativa è stata organizzata dai commercianti di Via Sbarre Centrali, Via Loreto e Viale delle Vittorie in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria. I negozi rimarranno aperti no stop fino alle ore 24.00, Via Sbarre Centrali rimarrà chiusa al traffico e ci sarà animazione per bambini con artisti di strada e spettacoli di scuole di danza. I negozianti saranno in strada con tante offerte e occasioni e i clienti potranno quindi fare acquisti in pieno clima natalizio. Una notte magica a Sbarre Centrali, musica, danza, spettacoli, animazione bimbi, balli e divertimento grazie alla collaborazione dell’Associazione “Nonni Sprint” di F. Campolo, degustazione di prodotti tipici e per i più piccoli l’incontro con Mary Poppins e Babbo Natale al quale potranno consegnare le loro letterine. Una passeggiata lunga 3 chilometri per stare tutti insieme nella magia del Natale.