Reggio Calabria: terzo appuntamento del sodalizio calabrese il “Natale delle Muse 2018”

18 dicembre 2018 18:01

Il “Natale delle Muse 2018” continua con il terzo degli appuntamenti del sodalizio calabrese, che, mercoledi 19 dicembre alle ore 19 presso la chiesa di Santa Maria del Divin Soccorso di Reggio Calabria, patrocina “Il Concerto di Natale” dell’Istituto Comprensivo “Alvaro-Gebbione”.

“Non potevamo non essere indifferenti al ruolo formativo ed istituzionale dell’Istituto “Alvaro –Gebbione” dichiara Giuseppe Livoti presidente Muse, la scuola è una importante realtà con grande valore pedagogico e formativo ed occupa un ruolo di rilievo nella zona Sud di Reggio Calabria e l’associazione “Le Muse” appartiene “per nascita” proprio al medesimo riferimento territoriale: da qui l’idea di riunire la scuola e l’associazione nella suggestiva location rinnovata da nuove opere d’arte dal suo parroco mons”. Giorgio Costantino nella chiesa di Santa Maria del Divino Soccorso edificio, opera dell’architetto Anna Sbaraccani Anastasi del 1969 ed arricchita di importanti opere d’arte, in questi ultimi anni, dal noto parroco reggino Costantino.

“La Scuola è in cammino verso il bello” così interviene il dirigente scolastico Maria Rosa Monterosso: “nostro ruolo è quello di accompagnare il desiderio dei ragazzi di apprendere, proprio nella società complessa e ipertecnologica del terzo millennio, caratterizzata dall’interconnesione nei rapporti e da trasformazioni ecologiche globali. L’Alvaro-Gebbione vanta una sezione ad indirizzo musicale ed agli alunni viene offerta la possibilità di accostarsi alla cultura ed alla tecnica musicale attraverso lo studio di uno strumento a scelta tra chitarra, pianoforte, flauto, violino e viloncello”.

Il concerto di mercoledì, prevede l’esecuzione di brani natalizi in un viaggio ideale tra brani della tradizione ed identità moderne tra contaminazioni di orchestra, il Coro della Scuola ed il nuovo Coro dei Docenti dell’Istituto.

La serata vedrà i saluti istituzionali della dirigente Monterosso, della vice presidente Muse avv. Francesca D’Agostino e di mons. Giorgio Costantino, mentre l’evento sarà presentato da Giuseppe Livoti, il quale, illustrerà in anteprima il nuovo Magazine di presentazione dell’Istituto.