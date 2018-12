Reggio Calabria: il 12 dicembre la Crespellata delle “Tarantelle del Sud” a S.Caterina

6 dicembre 2018 22:46

La Stazione di S.Caterina a Reggio Calabria è già addobbata a festa, con le classiche luci di Natale, come si usava un tempo nelle vecchie stazione delle Ferrovie dello Stato presenziate dal Capostazione e dagli altri addetti. Mercoledì 12 dicembre, il corso “Tarantelle del Sud”, diretto dalla splendida Giovanna Scarfò, organizzerà la classica crespellata, grazie alle sapienti mani di Eleonora e Pino, da far degustare ai corsisti nuovi e vecchi, tra un ballo e l’altro. Appuntamento, quindi, per i corsisti nuovi e degli anni precedenti, mercoledì 12 dicembre, per vivere un’intensa serata di aggregazione e di amicizia, temi molto cari alla Direttrice ed all’Associazione Incontriamoci Sempre per il Volontariato.