Reggio Calabria, concorso agli Ospedali Riuniti. Demetrio Naccari Carlizzi: “assolto dal principale reato contestatomi”

22 dicembre 2018 16:34

Reggio Calabria, concorso agli Ospedali Riuniti. Demetrio Naccari Carlizzi: “sono stato assolto dal principale reato contestatomi e cioè dall’accusa di avere indotto pubblici ufficiali e quindi non ho abusato della mia funzione di assessore come indicato nel capo di imputazione”

“Sono stato assolto dal principale reato contestatomi e cioè dall’accusa di avere indotto pubblici ufficiali e quindi non ho abusato della mia funzione di assessore come indicato nel capo di imputazione. Ritengo ciò un primo importante risultato verso una verità completa, che sarà apprezzato da chi mi ha sempre dato fiducia nel mio impegno democratico.Resto stupito che, una volta caduto il reato di induzione, su cui si basava l’accusa e anche la contestazione di falso, il Tribunale abbia solo potuto immaginare che io abbia concorso a sorteggiare qualcuno senza movente. Sarei un “masochista per sentenza” se solo si consideri che avrei commesso un falso al fine di ottenere la nomina di un commissario che penalizza mia moglie”, è quanto scrive in una nota Demetrio Naccari Carlizzi. “Infatti -prosegue- il concorso è stato giudicato regolare con separato provvedimento mentre le perizie in atti hanno chiarito come a mia moglie siano stati sottratti punteggi nei titoli e nella prova pratica di cui invece aveva diritto. Il mio stupore per questa sentenza inaspettata è condiviso dai miei avvocati con i quali aspettiamo con estremo interesse di leggere le motivazioni. Rimane il rammarico perchè non è stata fatta in questa fase chiarezza completa della quale noi sentiamo il bisogno e per la quale, al fine di evitare la prescrizione, abbiamo rinunciato a rinnovare i testi nelle tre occasioni in cui i giudici sono cambiati e a convocare ben 9 testimoni già ammessi al dibattimento. D’altra parte mi conforta che l’ambiente sanitario che conosce le vicende del concorso sappia bene che mai mi sono interessato di alcun sorteggio né di alcuna procedura in conflitto di interessi”, conclude.

Concorso agli Ospedali Riuniti, Demetrio Naccari Carlizzi condannato a 3 anni di reclusione