Reggio Calabria: martedì Santa Messa in onore della Patrona dei Vigili del Fuoco e della Marina Militare

3 dicembre 2018 15:59

Reggio Calabria: martedì Santa Messa, presso la Basilica Cattedrale “Maria SS. Assunta” alla presenza delle massime Autorità civili e militari, in onore della Patrona dei Vigili del Fuoco e della Marina Militare

Martedì 4 dicembre 2018, in occasione dei festeggiamenti per Santa Barbara, Patrona dei Vigili del Fuoco e della Marina Militare, l’Arcivescovo della Diocesi di Reggio Calabria-Bova S.E. Mons. Giuseppe Fiorini Morosini celebrerà la Santa Messa presso la Basilica Cattedrale di Reggio Calabria “Maria SS. Assunta” alla presenza delle massime Autorità civili e militari.

Ecco il programma della manifestazione:

– ore 09:45 esposizione mezzi ed attrezzature in Via Corso Garibaldi nel tratto compreso tra Via Cavour e Via Tommasini;

– ore 10:00 celebrazione Santa Messa.