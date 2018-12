A Reggio la presentazione del “Manuale per una riforma della sanità in Calabria”

14 dicembre 2018 16:10

Reggio Calabria, al Consiglio Regionale martedì 18 Dicembre 2018 alle ore 17, nella sala “G.Levato in via Cardinale Portanova si terrà la presentazione del “Manuale per una riforma della sanità in Calabria”, scritto da Rubens Curia

Purtroppo, molto spesso si sente parlare di malasanità e a volte siamo “costretti” a sottostare ad un malessere generale a cui non possiamo porre rimedio. Pensiamo infatti a quando per essere visitati ad un Pronto Soccorso rischiamo di rimanerci dentro per lunghissime ore, senza che alcuna cura venga fatta. Vige la legge della distinzione di codici, ognuno di colore diverso. E’ un problema molto serio visto che l’Italia, dopo il Giappone, si attesta al secondo posto per popolazione più anziana al mondo, e visto che a stare male probabilmente sono in maggior numero gli anziani, dunque non abbiamo tempo da perdere. E’ giusto considerare per primo i casi più gravi, ma sarebbe anche corretto prendersi cura nel frattempo anche di quelli di entità minore.

Nel “Manuale per una riforma della sanità in Calabria” si propone una “riforma” che possa coniugare la qualità delle prestazioni e la sostenibilità finanziaria del Sistema Sanità, affermando che al Pronto Soccorso non vi sia la necessità di un codice bianco o uno verde. Bisognerebbe piuttosto trovare il giusto sistema, in grado di smaltire più possibile l’attesa, integrando magari più personale, in modo che vi siano medici che possano gestire i casi gravi e quelli meno gravi. Certo, vista l’Italia da questo punto di vista sembra impossibile, magari però col tempo e la giusta determinazione l’obiettivo si può raggiungere.

Martedì 18 Dicembre alle ore 17, nella sala “G. Levato” del Consiglio Regionale della Calabria in via Cardinale Portanova, a Reggio Calabria, si terrà la presentazione del Manuale. Alla presentazione modererà il giornalista Filippo Diano, interverranno il Presidente del Consiglio della Regione Calabria Nicola Irto, il Presidente dell’Ordine dei Medici Pasquale Veneziano, e il Dirigente dell’Igiene e della Sanità Pubblica Sandro Giuffrida.