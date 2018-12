Reggio Calabria: lettera del Sacro Cuore di Gesù sul malfunzionamento dell’illuminazione pubblica nella zona della Comunità

17 dicembre 2018 12:54

Reggio Calabria: ecco la lettera indirizzata al sindaco Falcomatà del Sacro Cuore di Gesù sul malfunzionamento dell’illuminazione pubblica nella zona della Comunità

Di seguito la lettera integrale della Comunità parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù al sindaco di Reggio Calabria, al consigliere delegato Antonino Mileto, all’assessore Giovanni Muraca, al dirigente ai Lavori Pubblici, Antonino Cristiano sul malfunzionamento dell’illuminazione pubblica nella zona del Sacro Cuore di Gesù:

Egr. Sindaco,

sono oltre due mesi che i cittadini che abitano in prossimità della Chiesa del Sacro Cuore di Gesù vivono in una situazione di continua emergenza causata dal malfunzionamento dell’illuminazione pubblica. In particolare, sia i lampioni situati nella piazza della Chiesa che quelli delle strade limitrofe funzionano ad intermittenza nel senso che, in maniera continua, alternano brevi momenti di luce a più lunghi periodi di buio, facendo piombare la piazza e le strade circostanti nell’oscurità totale. Comprenderà sig. Sindaco che questi disservizi arrecano notevoli disagi ai cittadini e costituiscono oltremodo dei grossi rischi per l’incolumità fisica e la sicurezza dei numerosi fedeli che partecipano alla vita della parrocchia. Sappia altresì, sig, Sindaco, che il parroco, don Umberto Lauro, ha segnalato tempestivamente, per le vie brevi ed in maniera reiterata la problematica all’Amministrazione da Lei diretta, senza tuttavia avere delle risposte e/o dei riscontri concreti. A questo punto, la sottoscritta Comunità parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, esasperata, ha pensato quindi rivolgersi direttamente a Lei, sperando che riesca finalmente a risolvere l’increscioso problema. Non Le chiediamo di dedicare al nostro quartiere lo sfarzo di luci che caratterizzano in questo periodo natalizio le strade del centro storico, vorremmo però che fosse assicurata in questa zona della città l’erogazione di un servizio minimo essenziale, quale è l’illuminazione pubblica.

La Comunità parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù