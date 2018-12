Reggio Calabria, l’agenzia immobiliare “Project RE” compie 10 anni

21 dicembre 2018 18:40

10 anni di attività per l’agenzia immobiliare “Project RE” di Reggio Calabria

Ogni compleanno che si rispetti deve avere due ingredienti fondamentali: l’entusiasmo e tanta gente con cui condividerlo. E “Project RE”, agenzia immobiliare di Reggio Calabria, ha deciso di condividere l’importante traguardo del primo decennio di attività con tutta la città: dai clienti che gli hanno dato già fiducia fino a tutti coloro che la ripongono adesso nella ricerca della propria casa, e a chi deciderà di farlo in futuro, o anche più semplicemente ai lettori che sono stati incuriositi dall’articolo.

La “Project RE” è un’agenzia che opera nel settore dell’intermediazione e consulenza immobiliare con particolare attenzione alla promozione, intermediazione, locazione e affitto di immobili residenziali, commerciali e industriali.

E’ un’agenzia dinamica che ha bisogno di essere sempre in linea con l’evoluzione del mercato, di cui ne segue l’andamento rapportandolo all’analisi puntuale delle richieste e delle offerte dei clienti; ha già esplorato ed è già presente nelle più belle città e centri storici italiani, per dare un servizio puntuale anche a tutti quei clienti che volessero acquistare un immobile fuori città. L’agenzia si informa e informa perché attratta dalla “formazione continua” seguendo il mondo immobiliare e le sue opportunità di investimento; ama l’innovazione; punta sempre ad accrescere la qualità dei suoi servizi e ha come priorità la soddisfazione del cliente garantendo assistenza continua all’acquisto, prestandosi in un’ottica di due diligence immobiliare (concetto che significa “dovuta diligenza” e si rifà all’attività di indagine, raccolta e verifica delle informazioni per la valutazione in campo immobiliare), già dalle prime fasi di scelta dell’immobile, fino alla fase conclusiva del rogito notarile; è preziosa soprattutto per la consulenza e il supporto in campo di aste immobiliari, procedure simili e ancora per le operazioni strategiche di speculazione immobiliare.

Istituita il 4 luglio 2008, ha scelto di avere fin dall’inizio una politica aziendale, un brand, degli obiettivi e uno stile del tutto personale e per il suoi primi dieci anni di attività sceglie una nuova immagine: una nuova sede per dare al cliente una sempre migliore accoglienza, l’entusiasmo di sempre di chi ci lavora con passione e l’innovazione dei suoi strumenti. Il titolare della Project.RE è l’Arch. Roberto Squillace che vanta un curriculum ampio nel mondo delle costruzioni, della formazione e che ha un interesse costante al mercato immobiliare. Egli ricopre la carica di vicepresidente per il territorio provinciale della F.I.M.A.A. (Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari) per rendere la promozione del prodotto più efficace sul territorio; questo è a supporto dei clienti che si affidano per la vendita del proprio immobile e di conseguenza a quelli che hanno un interesse all’acquisto, oltre a puntare su una massiccia pubblicità del portafoglio immobili acquisito, attraverso il sito curato nei dettagli da un grafico professionista ed intuitivo, i portali specializzati e i social.

In questo settore è decisivo rivolgersi a chi ha la giusta competenza ed è in grado di garantire la consulenza ai massimi livelli anche in termini di riservatezza e professionalità. Altre due figure diverse e complementari ruotano intorno all’assetto aziendale, l’agenzia può contare su professionisti di comprovata esperienza nel campo delle costruzioni e in ambito commerciale e amministrativo, la dottoressa Melania Giordano laureata in economia e amministrazione delle imprese alla facoltà di Messina (responsabile marketing) e il Geom Giordano Giovanni costruttore edile per 35 anni (acquisitore immobiliare).

L’agenzia si trova in via Reggio Campi n° 13: il sito internet è www.immobiliareprojectre.it e i contatti telefonici 096527973 e 3455886183.