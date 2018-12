Reggio Calabria, l’Istituto clinico De Blasi chiude e il dott. Eduardo Lamberti-Castronuovo denuncia i “falsi dell’Asp” alla Procura della Repubblica [VIDEO INTERVISTA]

20 dicembre 2018 21:54

Reggio Calabria, il dott. Eduardo Lamberti-Castronuovo spiega ai microfoni di StrettoWeb la situazione che ha portato alla chiusura dell’Istituto clinico De Blasi, storico punto di riferimento sanitario della città

La notizia, drammatica per tutta la città di Reggio Calabria, è dirompente: l’Istituto clinico De Blasi domattina non riaprirà, con tanto di licenziamento collettivo già avviato per tutto il personale. Ma le conseguenze per i cittadini saranno ancor più gravi, in quanto verrà a mancare una struttura fondamentale per la sanità in un contesto già privo di sufficienti ed adeguati punti di riferimento.

Il direttore sanitario dell’Istituto, dott. Eduardo Lamberti-Castronuovo, ha spiegato ai microfoni di StrettoWeb quello che sta succedendo, annunciando una denuncia alla Procura della Repubblica: