Reggio Calabria: al Planetarium seminario di studi e laboratori: “Da Angelo Secchi alla spettroscopia moderna: un viaggio dalle stelle al nano-mondo”

17 dicembre 2018 13:04

A Reggio Calabria una due giorni di studi dal titolo: “Da Angelo Secchi alla spettroscopia moderna: un viaggio dalle stelle al nano-mondo”. Il comitato organizzativo nazionale ha scelto la Città dello Stertto e il Planetarium Pythagoras per chiudere le iniziative realizzate nel 2018 su tutto il territorio nazionale

In occasione delle celebrazioni nazionali per il bicentenario della nascita di Padre Angelo Secchi, la Società Astronomica Italiana, d’intesa con la Città Metropolitana di Reggio Calabria-Planetarium Pythagoras, il CNR sede di Messina e Arpacal-Dipartimento di Reggio Calabria, organizza una due giorni di studi dal titolo: “Da Angelo Secchi alla spettroscopia moderna: un viaggio dalle stelle al nano-mondo”. Il comitato organizzativo nazionale ha scelto la Città di Reggio Calabria e il Planetarium Pythagoras per chiudere le iniziative realizzate nel 2018 su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo di questa iniziativa che si svolgerà nei giorni 18 e 19 dicembre al Planetarium Pythagoras è quello di mettere in rilievo la portata dell’opera di Secchi e la sua eredità scientifica in diversi campi della ricerca. È stato l’ultimo di una serie di gesuiti scienziati che si formarono e operarono al Collegio Romano; si è occupato di tantissime discipline: ha studiato le stelle e ne ha proposto la prima classificazione, ha studiato il Sole, le eclissi e si è interessato di meteorologia, istituendo il primo servizio meteorologico italiano. Padre Secchi viene considerato il fondatore dell’astrofisica stellare: rivoluzionò gli studi astronomici introducendo un uso massiccio degli strumenti tipici della fisica nello studio dell’astronomia. Le sue ricerche d’avanguardia e i suoi contributi alla divulgazione della scienza ne fanno uno scienziato estremamente moderno, il rappresentante di una tradizione scientifica che ancora oggi è viva nel campo della ricerca astrofisica, in Italia e nel mondo. La Cittadinanza tutta è invitata a partecipare. Di seguito il programma.

Martedì 18 dicembre

– ore 15.30 Apertura dei lavori e saluti istituzionali

– ore 16:00 L’astronomia ai tempi di Angelo Secchi – Fabrizio Bonoli

– ore 17:00 Sui passi di un gesuita scienziato: un viaggio di Angelo Secchi in Calabria – Ileana Chinnici

– ore 18:00 Da Angelo Secchi a oggi: come è cambiata la nostra visione dell’universo – Giuseppe Cutispoto

Mercoledì 19 dicembre 2018

– 9:00 – 10:00 La luce che esplora l’universo visibile: le polveri interstellari – Maria Antonia Iatì

– 10:00 – 11:30 L’origine della vita: dall’inorganico all’organico – Franz Saija

– 11:30 – 13:00 Il tocco leggero della luce: le pinzette ottiche e il Nobel per la Fisica 2018 – Onofrio M. Maragò

– 15:00 – 17:00 Una luce sul passato: la spettroscopia incontra l’arte: relazione e laboratorio – Rosa C. Ponterio

– 17:00 – 18:00 La Spettroscopia nei percorsi per le competenze trasversali: relazione e laboratorio – Adriana Basile

– 18:00 – 19:00 La radioattività naturale e artificiale in matrici ambientali e alimentari: tecniche diagnostiche ed evidenze sperimentali – Francesco Caridi